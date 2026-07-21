Пропавшего в Красных Баках подростка нашли спустя неделю поисков Общество

14-летнего жителя поселка Красные Баки Нижегородской области, которого больше недели разыскивали волонтеры, полицейские и неравнодушные жители, нашли живым. Подросток самостоятельно вернулся домой, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Напомним, школьник пропал 12 июля. Днем он вышел из дома в Красных Баках и не вернулся. Мальчика также видели в Нижнем Новгороде.

К поискам ребенка подключились десятки человек. Волонтеры обследовали лесные массивы, пробирались через буреломы и продолжали поисковую операцию на протяжении более недели.

Позже в чате поисковой операции появилась информация, что подросток нашелся. После этого поиски были прекращены.

Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном конфликте в семье, из-за которого мальчик мог уйти из дома. Однако точные причины ухода подростка не разглашаются.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Дзержинске девятилетнего мальчика нашли во Владимирской области.