Пропавшего в Красных Баках подростка нашли спустя неделю поисков

14-летнего жителя поселка Красные Баки Нижегородской области, которого больше недели разыскивали волонтеры, полицейские и неравнодушные жители, нашли живым. Подросток самостоятельно вернулся домой, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
Напомним, школьник пропал 12 июля. Днем он вышел из дома в Красных Баках и не вернулся. Мальчика также видели в Нижнем Новгороде.
К поискам ребенка подключились десятки человек. Волонтеры обследовали лесные массивы, пробирались через буреломы и продолжали поисковую операцию на протяжении более недели.
Позже в чате поисковой операции появилась информация, что подросток нашелся. После этого поиски были прекращены.
Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном конфликте в семье, из-за которого мальчик мог уйти из дома. Однако точные причины ухода подростка не разглашаются.
Ранее сообщалось, что пропавшего в Дзержинске девятилетнего мальчика нашли во Владимирской области.
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