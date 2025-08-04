Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
07 августа 2025 18:09  [117] Волонтеры получили от депутатов ЗСНО надежное средство для перевозки гумпомощи
07 августа 2025 17:40  [134] Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать
07 августа 2025 13:10  [155] Победителей интеллектуальной игры наградили в Штабе общественной поддержки "ЕР"
07 августа 2025 11:51  [158] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров приедет в Пермский край 8 августа
07 августа 2025 11:37  [221] Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по реализации проектов КРТ
06 августа 2025 14:01  [760] Телеграм-каналы нижегородских глав МСУ: инструмент связи или имитация диалога
05 августа 2025 09:30  [489] Тысячи кандидатов поборются за депутатские мандаты в Нижегородской области
02 августа 2025 14:25  [603] Мишустин поручил оценить перспективы льготной аренды жилья для молодых семей
01 августа 2025 18:57  [1119] Эксперт-мониторинг с 25 июля по 1 августа 2025 года от АНО "Минин-центр"
01 августа 2025 09:54  [540] Госсовет предложил заложить финансирование на АСММ в нацпроект по новым энергетическим технологиям
Политика

Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать

07 августа 2025 17:40  [134] Политика
Выборы депутатов думы Нижнего Новгорода: как проходит подготовка

В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде состоятся выборы депутатов городской Думы первого созыва. Избирательные участки будут открыты три дня: 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет только очно, с использованием бумажного бюллетеня. Дистанционное голосование в этом году не предусмотрено.

Как проголосовать?

Каждому избирателю необходимо будет предъявить паспорт. В бюллетене нужно отметить одного кандидата, поставив любой знак в квадрате справа от фамилии. Заполненный бюллетень следует опустить в прозрачный ящик лицевой стороной вниз или в сложенном виде, чтобы сохранить тайну голосования.

Если избиратель допустил ошибку при заполнении, он может получить новый бюллетень. Для этого надо обратиться к члену участковой избирательной комиссии до того, как испорченный бюллетень будет опущен в урну. Такой бюллетень погашается и не участвует в подсчете голосов.

Бюллетень признается недействительным, если в нем отсутствуют отметки или если избиратель отметил более одного кандидата. Недействительные бюллетени учитываются отдельно и не влияют на результат голосования.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности выборов для граждан с инвалидностью. По последним данным, в приволжской столице около 10% избирателей имеют ограничения по здоровью. Для их удобства участки оборудуют пандусами, кнопками вызова, тифломаркерами. Людям с нарушением зрения предоставят лупы, материалы с крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Для слабослышащих 14 сентября будет организован сурдоперевод с помощью видеозаписи.

Голосование возможно и вне избирательного участка – на дому. Чтобы получить возможность сделать свой выбор, не покидая квартиру, необходимо подать заявление с указанием ФИО, адреса и причины невозможности личного присутствия на участке. Сделать это можно лично, по телефону, через участковую комиссию либо через портал «Госуслуги». Домашнее голосование пройдет в те же даты, что и основное.

Чтобы воспользоваться этой формой голосования, можно будет нужно подать заявление через Личный кабинет портала «Госуслуги»  начиная с 4 сентября и до 24:00 час по мск. 10 сентября 2025 года.

Либо обратившись письменно или по телефону в участковую избирательную комиссию с 4 сентября 2025 года до 14:00 часов 14 сентября 2025 года.

Какие партии участвуют в выборах?

Списки кандидатов сформировали восемь политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина», «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко». Прием документов для регистрации завершился 30 июля.

По данным на 4 августа, документы для участия в выборах подали 1412 человек. При этом подавляющее большинство претендентов – представители политических партий. Их насчитывается 1347 человек. Остальные 65 человек решили участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Из общего числа выдвинутых уже зарегистрированы 1018 кандидатов. Остальные продолжают проходить необходимые процедуры.  

Окружные избирательные комиссии в течение 10 дней обязаны принять решение о регистрации каждого кандидата либо отказе в ней. Таким образом, крайний срок для завершения этой процедуры – 8 августа.

Силами избиркома проводится активное информирование граждан о предстоящих выборах. Найти свой избирательный участок можно на сайтах ЦИК и облизбиркома, а еще на портале «Госуслуги». Информация о голосовании размещается в СМИ, на остановках, в общественном транспорте, в лифтах и на уличных баннерах, в соцсетях избиркома.

В рамках проекта «ИнформУИК» члены участковых комиссий будут обходить дома, чтобы рассказать жителям о месте, времени и способах голосования. Важно: речь исключительно об информировании о предстоящих выборах, а не о предвыборной агитации за кандидатов.

Утвержден план закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссии Нижегородской области при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Нижнего Новгорода первого созыва.

Как ведется работа с молодыми избирателями?

Особое внимание уделяется молодежи. Для привлечения молодых избирателей проводятся различные мероприятия. 

В качестве основных форм работы используются: проведение обучающих семинаров и круглых столов, различных игр и конкурсов, обнародование разъяснений избирательного законодательства через СМИ, интернет, издание информационных и методических материалов, а также выставочная деятельность.

Помимо этого, в текущем году члены избиркома неоднократно проводили выездные семинары в учебных заведениях Нижнего Новгорода, информировали молодых нижегородцев о предстоящих выборах. Главная задача – показать, что участие в выборах – это важно, современно и интересно.

В Единый день голосования впервые смогут проголосовать более 33 тысяч человек по всей Нижегородской области, из них около 19 тысяч впервые голосующих  – в самом Нижнем Новгороде. Для избирателей в день выборов предусмотрена раздача памятных сувениров. Избирательная комиссия надеется на высокую явку среди молодежи в Единый день голосования.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на предстоящих выборах в городскую Думу. 

Согласно новой схеме, общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума Избирком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных