Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать Политика

В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде состоятся выборы депутатов городской Думы первого созыва. Избирательные участки будут открыты три дня: 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет только очно, с использованием бумажного бюллетеня. Дистанционное голосование в этом году не предусмотрено.

Как проголосовать?

Каждому избирателю необходимо будет предъявить паспорт. В бюллетене нужно отметить одного кандидата, поставив любой знак в квадрате справа от фамилии. Заполненный бюллетень следует опустить в прозрачный ящик лицевой стороной вниз или в сложенном виде, чтобы сохранить тайну голосования.

Если избиратель допустил ошибку при заполнении, он может получить новый бюллетень. Для этого надо обратиться к члену участковой избирательной комиссии до того, как испорченный бюллетень будет опущен в урну. Такой бюллетень погашается и не участвует в подсчете голосов.

Бюллетень признается недействительным, если в нем отсутствуют отметки или если избиратель отметил более одного кандидата. Недействительные бюллетени учитываются отдельно и не влияют на результат голосования.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности выборов для граждан с инвалидностью. По последним данным, в приволжской столице около 10% избирателей имеют ограничения по здоровью. Для их удобства участки оборудуют пандусами, кнопками вызова, тифломаркерами. Людям с нарушением зрения предоставят лупы, материалы с крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Для слабослышащих 14 сентября будет организован сурдоперевод с помощью видеозаписи.

Голосование возможно и вне избирательного участка – на дому. Чтобы получить возможность сделать свой выбор, не покидая квартиру, необходимо подать заявление с указанием ФИО, адреса и причины невозможности личного присутствия на участке. Сделать это можно лично, по телефону, через участковую комиссию либо через портал «Госуслуги». Домашнее голосование пройдет в те же даты, что и основное.

Чтобы воспользоваться этой формой голосования, можно будет нужно подать заявление через Личный кабинет портала «Госуслуги» начиная с 4 сентября и до 24:00 час по мск. 10 сентября 2025 года.

Либо обратившись письменно или по телефону в участковую избирательную комиссию с 4 сентября 2025 года до 14:00 часов 14 сентября 2025 года.

Какие партии участвуют в выборах?

Списки кандидатов сформировали восемь политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина», «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко». Прием документов для регистрации завершился 30 июля.

По данным на 4 августа, документы для участия в выборах подали 1412 человек. При этом подавляющее большинство претендентов – представители политических партий. Их насчитывается 1347 человек. Остальные 65 человек решили участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Из общего числа выдвинутых уже зарегистрированы 1018 кандидатов. Остальные продолжают проходить необходимые процедуры.

Окружные избирательные комиссии в течение 10 дней обязаны принять решение о регистрации каждого кандидата либо отказе в ней. Таким образом, крайний срок для завершения этой процедуры – 8 августа.

Силами избиркома проводится активное информирование граждан о предстоящих выборах. Найти свой избирательный участок можно на сайтах ЦИК и облизбиркома, а еще на портале «Госуслуги». Информация о голосовании размещается в СМИ, на остановках, в общественном транспорте, в лифтах и на уличных баннерах, в соцсетях избиркома.

В рамках проекта «ИнформУИК» члены участковых комиссий будут обходить дома, чтобы рассказать жителям о месте, времени и способах голосования. Важно: речь исключительно об информировании о предстоящих выборах, а не о предвыборной агитации за кандидатов.

Утвержден план закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссии Нижегородской области при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Нижнего Новгорода первого созыва.

Как ведется работа с молодыми избирателями?

Особое внимание уделяется молодежи. Для привлечения молодых избирателей проводятся различные мероприятия.

В качестве основных форм работы используются: проведение обучающих семинаров и круглых столов, различных игр и конкурсов, обнародование разъяснений избирательного законодательства через СМИ, интернет, издание информационных и методических материалов, а также выставочная деятельность.

Помимо этого, в текущем году члены избиркома неоднократно проводили выездные семинары в учебных заведениях Нижнего Новгорода, информировали молодых нижегородцев о предстоящих выборах. Главная задача – показать, что участие в выборах – это важно, современно и интересно.

В Единый день голосования впервые смогут проголосовать более 33 тысяч человек по всей Нижегородской области, из них около 19 тысяч впервые голосующих – в самом Нижнем Новгороде. Для избирателей в день выборов предусмотрена раздача памятных сувениров. Избирательная комиссия надеется на высокую явку среди молодежи в Единый день голосования.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на предстоящих выборах в городскую Думу.

Согласно новой схеме, общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.