Муралы на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде

Муралы на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы Международной биеннале экологического искусства

В Нижнем Новгороде стартовал арт-проект "Воздух", посвящённый осмыслению связи человека с природой. Он проходит в рамках Первой международной Биеннале экологического искусства (0+), при поддержке платформы Дзен. Об этом сообщают организаторы мероприятия. 

Проект объединяет известных уличных художников — Ashesteen, Мишу Most, Максима Има, Анатолия Akue, Nootk, Константина ‘ZMOGK’ Данилова и Диму Retro. Их работы затрагивают широкий круг экологических тем: от загрязнения воздуха и космического мусора до утраты биоразнообразия и исчезновения редких видов животных.

Так, Ashesteen посвятил свой мурал на улице Короленко проблеме чистоты воздуха. Миша Most на Казанском шоссе визуализировал тему космического мусора, а Константин Данилов в работе "Слои исчезновения" на Московском шоссе показал, как уходит из жизни зелёный слой природы. Дима Retro в парке имени Свердлова отразил идею невидимого исчезновения растительности, а Максим Има на Почаинской улице связал образ оврага с местной историей и подземной рекой.

Во втором этапе проекта, который завершится в сентябре, появятся ещё два мурала. Анатолий Akue на Зеленском съезде исследует тему перенасыщенности информацией и цифровых следов человечества, а Nootk на улице Марата изобразит исчезающие виды животных и птиц из Красной книги Нижегородской области. 

Организаторы отмечают, что проект "Воздух" служит визуальной интервенцией в городское пространство, побуждая зрителей задуматься о состоянии окружающей среды и необходимости действий для её защиты.

Напомним, Биеннале экологического искусства, которая проходит в Нижнем Новгороде с апреля по ноябрь 2025 года и охватывает шесть культурных площадок города. Участие в ней принимают 100 художников из 35 стран мира.

