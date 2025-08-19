Машина всмятку: ДТП со смертельным исходом произошло в Павловском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

69-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Павловском районе Нижегородской области. По данным регионального МЧС, столкнулись две легковушки.

В результате один человек погиб, еще один с ранениями доставлен в больницу.

От удара транспортные средства получили сильные повреждения. Одно из них разбито почти всмятку. Для извлечения погибшего из груды металла потребовалась помощь спасателей МЧС.

