Происшествия

Легковушка влетела в забор после столкновения на Зеленском съезде

25 августа 2025 09:38  [112] Происшествия
Легковушка влетела в забор после столкновения на Зеленском съезде

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Вечером 24 августа на Зеленском съезде Нижнего Новгорода произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

По имеющейся информации, авария случилась в районе дома №2 на улице Почаинский овраг. 58-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля "ИЖ-ОДА", не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На встречке произошло столкновение с автомобилем Toyota. От удара отечественная легковушка съехала с проезжей части и врезалась в забор.

В результате ДТП водитель "ИЖ-ОДА" получил травмы. Его доставили в больницу имени Семашко.

Ранее сообщалось, что иномарка насмерть задавила пенсионера в Балахнинском районе.

ГИБДД ДТП
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных