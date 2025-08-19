Легковушка влетела в забор после столкновения на Зеленском съезде

Фото:
Вечером 24 августа на Зеленском съезде Нижнего Новгорода произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
По имеющейся информации, авария случилась в районе дома №2 на улице Почаинский овраг. 58-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля "ИЖ-ОДА", не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На встречке произошло столкновение с автомобилем Toyota. От удара отечественная легковушка съехала с проезжей части и врезалась в забор.
В результате ДТП водитель "ИЖ-ОДА" получил травмы. Его доставили в больницу имени Семашко.
