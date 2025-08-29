"Разговоры о важном" не будут проводить в детсадах Нижнего Новгорода Общество

Апробации проекта "Разговоры о важном" в детсадах Нижнего Новгорода не будет, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

В августе в Минпросвещения РФ заявили о старте в 2025/2026 учебном году апробации проекта "Разговоры о важном" в детских садах. Для этого выбрали 22 российских региона, которые активно развивают инновационные подходы в дошкольном воспитании. Среди них - Москва, ДНР, ЛНР, Самарская, Новосибирская, Тюменская, Воронежская, Нижегородская и другие области.

Причем отмечалось, что провести апробацию намерены в сентябре-ноябре. На занятиях планируется говорить с детьми о важности семьи и дружбы, честности и милосердии. Также на них будут воспитывать уважение к культуре и истории России.

"Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными специалистами подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания", - пишет ТАСС.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась в городской департамент образования. Там сказали, что садики Нижнего Новгорода не вошли в состав пилотных образовательных учреждений проекта "Разговоры о важном".

Напомним, что "Разговоры о важном" вовсю проводятся в нижегородских школах.