Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке

Вечером 3 сентября в поселке Луч Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 19:30 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода.
Женщина, которой на вид 60-65 лет, переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.
По информации Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
