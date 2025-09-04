Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Происшествия

Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке

04 сентября 2025 10:04
Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке

Вечером 3 сентября в поселке Луч Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Около 19:30 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода.

Женщина, которой на вид 60-65 лет, переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

По информации Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде перевернулась машина с пятью подростками. 

