Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 сентября 2025 13:39  [128] Участник "Голоса" Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов
06 сентября 2025 08:08  [233] Мастера воссоздали исторические двери для дома в центре Нижнего Новгорода
05 сентября 2025 17:45  [333] Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала "Ронин"
05 сентября 2025 13:29  [321] Нижегородцы поздравляют Когалым
05 сентября 2025 09:54  [304] Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 18:43  [458] Мероприятия "Столицы закатов" в 2025 году собрали полмиллиона зрителей
04 сентября 2025 18:41  [472] Туроператоры проверяют сообщения о "пляжном вирусе" в Турции
04 сентября 2025 18:17  [457] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:59  [416] Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
04 сентября 2025 15:47  [459] Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова
Культура и отдых

Участник "Голоса" Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов

06 сентября 2025 13:39  [128] Культура и отдых
Участник Голоса Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов

Нижегородский певец и участник шоу "Голос" Дмитрий Клычков представил слушателям свою новую композицию, которая посвящена героизму фронтовиков. Премьеру артист опубликовал на личной странице во "ВКонтакте".

Песня получила название "А я не видел деда" и вошла в альбом "Брат, держись!". В ней автор обращается к памяти о защитниках Родины, которые ради будущего своих семей жертвовали самым дорогим — собственной жизнью.

Особое внимание в клипе уделено архивным фотографиям из семейного альбома самого исполнителя. Эти кадры стали символом личной и одновременно общей памяти о поколении победителей.

"Нашим дедушкам и бабушкам посвящается. Тем кто ценной собственной жизни защищал страну, которую мы сегодня называем нашей. В которой живем, которой гордимся и за которую сегодня в ответе уже мы и наши дети. Настоящая память - это не слова и не скорбь, а поступки и искренняя служба Родине - здесь и сейчас", - написал автор песни у себя на страничке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Музыка
Поделиться:
Новости по теме
28 августа 2025 14:07  [455] Песни Шамана, Газманова и "Любэ" включили в список для изучения в школах
19 августа 2025 15:30  [1211] Фестиваль "Музыка гордых" соберет звёзд российской сцены в Нижнем Новгороде
20 мая 2025 09:08  [1417] Артисты записали в Нижнем Новгороде 7 песен для всероссийского музыкального проекта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных