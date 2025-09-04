Участник "Голоса" Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов Культура и отдых

Нижегородский певец и участник шоу "Голос" Дмитрий Клычков представил слушателям свою новую композицию, которая посвящена героизму фронтовиков. Премьеру артист опубликовал на личной странице во "ВКонтакте".

Песня получила название "А я не видел деда" и вошла в альбом "Брат, держись!". В ней автор обращается к памяти о защитниках Родины, которые ради будущего своих семей жертвовали самым дорогим — собственной жизнью.

Особое внимание в клипе уделено архивным фотографиям из семейного альбома самого исполнителя. Эти кадры стали символом личной и одновременно общей памяти о поколении победителей.

"Нашим дедушкам и бабушкам посвящается. Тем кто ценной собственной жизни защищал страну, которую мы сегодня называем нашей. В которой живем, которой гордимся и за которую сегодня в ответе уже мы и наши дети. Настоящая память - это не слова и не скорбь, а поступки и искренняя служба Родине - здесь и сейчас", - написал автор песни у себя на страничке.