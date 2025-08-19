Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Фестиваль "Музыка гордых" соберет звёзд российской сцены в Нижнем Новгороде

Фестиваль Музыка гордых соберет звёзд российской сцены в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Фестиваль патриотической песни "Музыка гордых" (0+) вновь пройдет в Нижнем Новгороде. Второй по счету музыкальный праздник состоится 31 августа на территории Нижегородской ярмарки. Организаторами события выступают фонд Николая Расторгуева и федеральное "Радио Гордость" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области.

Хедлайнерами фестиваля станут Николай Расторгуев и группа "ЛЮБЭ", а также популярная певица Зара и один из ярких дебютов последних лет — BEARWOLF. На сцене также выступят NANSI & SIDOROV, легенды отечественного рока "Круиз" и "Рок-Острова", группы "Зверобой" и "Свинцовый туман", музыкант Олег Чубыкин и рэп-исполнитель mk 5.45.

Среди участников также заявлены постоянные гости эфира "Радио Гордость": Сергей Нихаенко, Алексей Поддубный (Джанго) и Чапаев.

Особым моментом фестиваля станет исполнение фрагмента этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир", ранее показанной на ведущих сценах страны.

Вести мероприятие будут известные артисты: Александр Олешко, Виктория Черенцова, Родион Газманов и официальный голос радиостанции — Елена Мараховская.

Фестиваль подведет итоги одноименного музыкального конкурса, на который поступило более 1000 заявок со всей России. Победителей в восьми номинациях выберет жюри под председательством Николая Расторгуева. Лауреаты получат возможность выступить на фестивальной сцене и попасть в ротацию "Радио Гордость".

Как отмечают организаторы, "Музыка гордых" станет крупнейшей офлайн-акцией радиостанции за все время вещания. 

Ранее сообщалось, что фестиваль нижегородских производителей и мастеров народного творчества "ArtЕльня" (0+) состоится 23 августа в деревне Малая Ельня. 

