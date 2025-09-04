Солнечные выходные ждут нижегородцев

Фото:
В Нижнем Новгороде предстоящие выходные порадуют горожан теплой и солнечной погодой, подходящей для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 13 сентября, синоптики обещают переменную облачность и комфортную температуру. Утром на улице будет около +10 градусов, а к обеду потеплеет до +17 градусов. Вечером станет чуть прохладнее — около +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Ветер ожидается слабый, порывы не будут достигать больше 2 м/с.
В воскресенье, 14 сентября, погода останется такой же приятной. Утром температура составит +11 градусов, днем воздух прогреется до +19 градусов. Вечером будет около +13 °C, а к ночи похолодает до +7 градусов. Ветер сменит, но останется таким же легким.
Ранее нижегородцам рассказали, какая погода будет в Нижнем Новгороде осенью.
