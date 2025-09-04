В Нижнем Новгороде начался снос здания легендарной школы Автограда Общество

В Нижнем Новгороде начался демонтаж старого здания школы №1 Автограда. Построенное в начале 1930-х годов кирпичное сооружение не дожило всего несколько лет до своего столетнего юбилея, пишет портал "GiperNN".

Учебное заведение находилось на улице Школьной, 9 в Автозаводском районе. Согласно данным ГИСОГД, площадь трёхэтажного здания составляла почти 7 тысяч квадратных метров, а кадастровая стоимость оценивалась примерно в 112 млн рублей. Проект сноса прошёл госэкспертизу весной 2025 года, а стоимость демонтажных работ тогда определили в 40 млн рублей.

Напомним, что школа была построена в 1935 году. В 2017 году здание и прилегающий участок передали Нижегородской епархии. Планировалось возвести там православную гимназию на 550 мест.

В феврале 2019 года совет при облправительстве по земельным и имущественным вопросам одобрил также строительство храма рядом со зданием бывшей школы. В октябре 2023 года был заложен храм в честь преподобномученицы Анны (Ежовой).

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде планируется снести здание школы № 121 на улице Тонкинской. Оно находится в аварийном состоянии.

Сообщалось, что режим повышенной готовности ввели на Бору из-за угрозы обрушения школы.