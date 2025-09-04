Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора

Производство по уголовному делу в отношении нижегородца Андрея Молодченкова, обвиняемого в убийстве своей супруги — сотрудницы полиции, приостановлено. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе облсуда.
Согласно предоставленной информации, 9 июля 2025 года Автозаводской районный суд вынес постановление о приостановлении дела в связи с заключением подсудимым контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. Основанием стало положение части 4 статьи 238 УПК РФ.
Молодченков обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 116.1 — нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние; ч. 1 ст. 119 — угроза убийством; ч. 1 ст. 105 — убийство.
Следствие установило, что 13 октября 2024 года обвиняемый, находясь в автомобиле супруги, пытался ее задушить и угрожал убийством. Спустя 12 дней он подкараулил женщину у ее дома и нанес множественные удары ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Труп нижегородец закопал на берегу Оки в районе Стригинского моста.
Добавим, что в суде Молодченков признал вину лишь частично.
Сообщалось, что на СВО рвется экс-глава нижегородского Росприроднадзора Олег Кручинин, осужденный за многомиллионные взятки. Однако его туда не пускают.
