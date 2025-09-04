Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 сентября 2025 17:15  [80] Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора
17 сентября 2025 14:02  [181] Нижегородец снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов
17 сентября 2025 11:39  [246] Тело погибшего при столкновении с буксиром рыбака нашли в Кстовском районе
17 сентября 2025 11:16  [217] Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 10:27  [227] Рабочий впал в кому после падения на стройке поликлиники в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 10:10  [245] Дзержинский пенсионер принял аферистов за силовиков и потерял 1,6 млн рублей
17 сентября 2025 09:03  [250] Уголовное дело завели из-за избиения 15-летнего подростка в Ветлужском районе
16 сентября 2025 18:18  [436] Экс-начальник нижегородской колонии получил 12,5 года за взятки и мошенничество
16 сентября 2025 17:00  [364] Мошенники выманили у нижегородцев почти 47 млн рублей за неделю
16 сентября 2025 15:15  [371] Два человека пострадали в ДТП с фурой на М-7 в Лысковском округе
Происшествия

Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора

17 сентября 2025 17:15  [80] Происшествия
Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Производство по уголовному делу в отношении нижегородца Андрея Молодченкова, обвиняемого в убийстве своей супруги — сотрудницы полиции, приостановлено. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе облсуда. 

Согласно предоставленной информации, 9 июля 2025 года Автозаводской районный суд вынес постановление о приостановлении дела в связи с заключением подсудимым контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. Основанием стало положение части 4 статьи 238 УПК РФ.

Молодченков обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 116.1 — нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние; ч. 1 ст. 119 — угроза убийством; ч. 1 ст. 105 — убийство.

Следствие установило, что 13 октября 2024 года обвиняемый, находясь в автомобиле супруги, пытался ее задушить и угрожал убийством. Спустя 12 дней он подкараулил женщину у ее дома и нанес множественные удары ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Труп нижегородец закопал на берегу Оки в районе Стригинского моста. 

Добавим, что в суде Молодченков признал вину лишь частично. 

Сообщалось, что на СВО рвется экс-глава нижегородского Росприроднадзора Олег Кручинин, осужденный за многомиллионные взятки. Однако его туда не пускают. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2025 17:07  [765] 18-летний житель Выксы обвиняется в убийстве матери молотком
25 августа 2025 16:07  [714] Зарезавший в ссоре своего знакомого нижегородец предстанет перед судом
21 августа 2025 09:18  [877] Подозреваемого в жестоком убийстве двух человек задержали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных