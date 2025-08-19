Подозреваемого в жестоком убийстве двух человек задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде задержан 41-летний уроженец Калининграда, подозреваемый в жестоком убийстве двух человек.

По данным следствия, преступление произошло в августе в квартире на улице Раевского.

Мужчина, ранее судимый за убийство и кражу, снимал комнату у 51-летней хозяйки квартиры. Во время ссоры с ней и её 70-летним сожителем он нанёс обоим удары ножом в шею, после чего обезглавил тела.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вынес части тел из квартиры и спрятал их в гаражном массиве. После этого он скрылся.

Убитых обнаружили в ночь на 19 августа после того, как соседка почувствовала сильный запах из квартиры. Прибывшие на место оперативники нашли в захламлённом помещении обезглавленные тела мужчины и женщины.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в заброшенном здании на улице Генкиной. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.

Следователи СК России по Нижегородской области продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования контролируется прокуратурой. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения для подозреваемого.

