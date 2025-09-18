Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом

18 сентября 2025 13:05  [76] Происшествия
ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

ЧП с рабочим при возведении поликлиники в Новопокровском обернулось уголовным делом по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, несчастный случай произошел 15 сентября во время демонтажа ограждения сквозного отверстия плиты помещения венткамеры крыши. Рабочий упал с высоты 3,5 метра. Его госпитализировали.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение норм безопасности на стройобъекте.

Ранее сообщалось, что пострадавший впал в кому. Случившимся на стройке заинтересовалась трудовая инспекция.

