Нижегородское "Торпедо" продолжило победную серию, разгромив "Ладу" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" оформили шестую победу подряд на старте сезона, обыграв в Тольятти "Ладу" со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Этот результат стал рекордным для клуба.

Уже на 23-й секунде встречи счёт открыл Василий Атанасов. Хозяева быстро ответили — на 10-й минуте отличился Дмитрий Кугрышев. Однако под занавес периода Сергей Гончарук вновь вывел "Торпедо" вперёд.

Во втором игровом отрезке преимущество гостей укрепил Владислав Фирстов. В третьем периоде Атанасов оформил дубль, а вскоре Егор Виноградов установил окончательный результат.

Победа в Тольятти стала шестой кряду для "Торпедо" на старте чемпионата — такого в истории команды ещё не было. Следующий матч (6+) нижегородцы проведут после трёхдневной паузы в гостях у "Шанхайских Драконов".

Ранее сообщалось, что голкипер нижегородского "Торпедо" Иван Кульбаков возглавил первый рейтинг игроков КХЛ сезона 2025/2026.