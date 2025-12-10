Студенты НИУ Президентской академии победили на чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"

Фото:
Студенты НИУ Президентской академии достойно выступили на открытом чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества".
Турнир по спортивному лазерному бою "Кубок Героев Отечества" – это масштабное патриотическое событие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, где участники вспоминают подвиги предков и воспитывают новых героев. Его проводит центр патриотического воспитания "Авангард".
Участие в нем приняли команды учащихся СПО и вузов, юнармейцев, кадетов, а также представителей военно-патриотических и спортивных клубов. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-15 лет и 16-22 года.
В старшей возрастной группе участвовали 12 команд, в том числе студенты Нижегородского института управления (Роман Агафонов, Никита Мартынюк, Матвей Скориков, Марк Стоякин, Герман Стоякин, Арсений Болтушкин, Вячеслав Лукьянов). Ребята из НИУ показали впечатляющий результат - они провели шесть игр, не уступив ни в одной. По итогу они заняли первое место и стали сильнейшей командой турнира.
"Нам удалось победить в открытом чемпионате Нижегородской области по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"! Соперники были очень сильными, и каждая игра давалась непросто. Мы старались показать на поле качества, которые всегда отличали героев Отечества: смелость, решительность и твердую волю. Конечно, без слаженной командной работы эта победа была бы невозможна. Благодаря этому нам удалось добиться успеха", - поделился студент НИУ Герман Стоякин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+