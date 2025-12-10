Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Спорт

Студенты НИУ Президентской академии победили на чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"

10 декабря 2025 18:02
Студенты НИУ Президентской академии победили на чемпионате по лазерному бою Кубок Героев Отечества

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студенты НИУ Президентской академии достойно выступили на открытом чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества". 

Турнир по спортивному лазерному бою "Кубок Героев Отечества" – это масштабное патриотическое событие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, где участники вспоминают подвиги предков и воспитывают новых героев. Его проводит центр патриотического воспитания "Авангард". 

Участие в нем приняли команды учащихся СПО и вузов, юнармейцев, кадетов, а также представителей военно-патриотических и спортивных клубов. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-15 лет и 16-22 года.

В старшей возрастной группе участвовали 12 команд, в том числе студенты Нижегородского института управления (Роман Агафонов, Никита Мартынюк, Матвей Скориков, Марк Стоякин, Герман Стоякин, Арсений Болтушкин, Вячеслав Лукьянов). Ребята из НИУ показали впечатляющий результат - они провели шесть игр, не уступив ни в одной. По итогу они заняли первое место и стали сильнейшей командой турнира. 

"Нам удалось победить в открытом чемпионате Нижегородской области по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"! Соперники были очень сильными, и каждая игра давалась непросто. Мы старались показать на поле качества, которые всегда отличали героев Отечества: смелость, решительность и твердую волю. Конечно, без слаженной командной работы эта победа была бы невозможна. Благодаря этому нам удалось добиться успеха", - поделился студент НИУ Герман Стоякин.

 

 

