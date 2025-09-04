"Торпедо" продолжило победную серию, обыграв "Сочи" в гостях Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" уверенно переиграло "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра 16 сентября завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы в составе победителей забросили Никита Шавин, Егор Виноградов и Сергей Гончарук. При этом два последних гола были отправлены в пустые ворота хозяев.

Отлично проявил себя голкипер нижегородцев Иван Кульбаков. Он отразил 38 бросков и впервые в нынешнем сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков после встречи отметил, что начало игры не удалось, но команда смогла перестроиться:

"Игра была сложной: те моменты, которые мы проговорили, в начале не получились. Но, благодаря нашему вратарю, мы остались в игре. Дальше получилось взять шайбу под контроль, создать моменты и в итоге удачно забить гол в концовке второго периода. В третьем периоде - сами видели: моменты шли с обеих сторон. Нам не то, чтобы повезло, но в концовке мы сыграли увереннее".

Для нижегородцев эта победа стала пятой подряд на старте чемпионата. "Торпедо" остаётся единственной командой лиги, которая ещё не проигрывала в новом сезоне.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 18 сентября в Тольятти против "Лады".

Напомним, ранее нижегородская команда на выезде вырвала победу у "Спартака".