Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 сентября 2025 08:07  [61] "Торпедо" продолжило победную серию, обыграв "Сочи" в гостях
17 сентября 2025 07:00  [233] Выдано разрешение на строительство бассейна "Капролактамовец" в Дзержинске
16 сентября 2025 16:11  [310] Более 200 млн рублей направят на поддержку ХК "Торпедо" и ФК "Пари НН"
16 сентября 2025 12:15  [316] Футболисты "Динамо" Москва провели матч в поддержку дальневосточных леопардов
15 сентября 2025 16:27  [324] Люлин принял участие в торжественном закрытии Всероссийских соревнований по парашютному спорту
15 сентября 2025 14:30  [394] Форвард "Торпедо" Гончарук признан лучшим игроком первой недели в КХЛ
14 сентября 2025 20:12  [609] Нижегородское "Торпедо" начало выездную серию с победы
14 сентября 2025 14:08  [590] Спортивные инсайдеры назвали претендентов на пост гендиректора ФК "Пари НН"
14 сентября 2025 11:55  [585] В ФК "Пари НН" прокомментировали увольнение Мелик-Гусейнова
13 сентября 2025 17:17  [721] Давид Мелик-Гусейнов покидает пост генерального директора "Пари НН"
Спорт

"Торпедо" продолжило победную серию, обыграв "Сочи" в гостях

17 сентября 2025 08:07  [61] Спорт
Торпедо продолжило победную серию, обыграв Сочи в гостях

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" уверенно переиграло "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра 16 сентября завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы в составе победителей забросили Никита Шавин, Егор Виноградов и Сергей Гончарук. При этом два последних гола были отправлены в пустые ворота хозяев.

Отлично проявил себя голкипер нижегородцев Иван Кульбаков. Он отразил 38 бросков и впервые в нынешнем сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков после встречи отметил, что начало игры не удалось, но команда смогла перестроиться:

"Игра была сложной: те моменты, которые мы проговорили, в начале не получились. Но, благодаря нашему вратарю, мы остались в игре. Дальше получилось взять шайбу под контроль, создать моменты и в итоге удачно забить гол в концовке второго периода. В третьем периоде - сами видели: моменты шли с обеих сторон. Нам не то, чтобы повезло, но в концовке мы сыграли увереннее".

Для нижегородцев эта победа стала пятой подряд на старте чемпионата. "Торпедо" остаётся единственной командой лиги, которая ещё не проигрывала в новом сезоне.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 18 сентября в Тольятти против "Лады". 

Напомним, ранее нижегородская команда на выезде вырвала победу у "Спартака". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
16 сентября 2025 16:11  [310] Более 200 млн рублей направят на поддержку ХК "Торпедо" и ФК "Пари НН"
15 сентября 2025 14:30  [394] Форвард "Торпедо" Гончарук признан лучшим игроком первой недели в КХЛ
12 сентября 2025 07:00  [471] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
11 сентября 2025 14:58  [652] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных