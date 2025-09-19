Полиция задержала нижегородца за серию краж в нижегородских ТЦ

Фото:
Серия краж в торговых центрах Нижнего Новгорода раскрыта сотрудниками уголовного розыска городского УМВД. В течение месяца злоумышленник совершил хищения сотового телефона и ювелирных изделий на общую сумму более 290 000 рублей. Об этом сообщили в региональном Главке.
Первое заявление поступило в отдел полиции № 2 от продавца-консультанта салона сотовой связи, расположенного в торговом центре на Московском шоссе. По словам девушки, мужчина воспользовался моментом, когда она отвлеклась на другого клиента, и тайно похитил сотовый телефон стоимостью 22 990 рублей из незапертой витрины.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 36-летнего жителя Канавинского района. Он признал свою вину и в ходе дальнейшей работы с оперативниками рассказал о других кражах.
Установлено, что мужчина также похитил золотую цепочку стоимостью 88 000 рублей из ювелирного магазина в Канавинском районе, воспользовавшись приоткрытой витриной и проволокой. Аналогичным способом он украл золотой браслет весом 9 граммов и стоимостью 182 290 рублей в Сормовском районе.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время полиция устанавливает местонахождение похищенного имущества и проверяет фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что банду квартирных воров поймали в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+