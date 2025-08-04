Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Последние новости рубрики Происшествия
12 августа 2025 13:23  [6] Серийного автовора поймали в Автозаводском районе
12 августа 2025 11:52  [156] Девять пожаров ликвидировали в Нижегородской области за сутки
12 августа 2025 11:34  [178] Потерявший мать в ДТП юный нижегородец получил миллионную компенсацию
12 августа 2025 10:13  [189] Два нижегородца попались на фиктивной прописке мигрантов
12 августа 2025 09:45  [211] Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели нижегородского подростка в ДТП
12 августа 2025 09:20  [209] Очередной дипфейк с Глебом Никитиным распространяют мошенники
12 августа 2025 09:00  [202] Мужчину в Городецком районе осудят за жестокое убийство знакомой
12 августа 2025 08:00  [217] Ветеринар умер на рабочем месте в Ковернинском округе
11 августа 2025 18:40  [348] Директора нижегородской компании судят за падение ветки на ребенка в парке
11 августа 2025 15:33  [411] Пешеход угодил под травмай в Нижнем Новгороде
Происшествия

Серийного автовора поймали в Автозаводском районе

12 августа 2025 13:23
Серийного автовора поймали в Автозаводском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 41-летнего мужчину, который за пару недель успел обчистить пять припаркованных автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, ранее он уже не раз привлекался к ответственности и нигде не работал.

Злоумышленник иногда вскрывал замки, а иногда просто пользовался тем, что двери машин оставались незаперты. В результате ему удалось унести с собой два ноутбука (один из них оказался неисправным), несколько телефонов и гаджетов, электроинструменты, 20 бутылок коньяка, косметику, духи и даже личные документы владельцев.

Все украденное мужчина сдавал в ломбарды. При обыске полицейским удалось найти только неработающий ноутбук.

Общий ущерб от его действий превысил 250 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Кроме того, выяснилось, что задержанный уже находился в федеральном розыске по делу, которое ведет ОМВД России по Богородскому району. Сейчас он передан инициаторам розыска и помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что воры обчистили квартиру нижегородского бойца СВО.

Теги:
Автомобили Кража Уголовное дело
