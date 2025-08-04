Серийного автовора поймали в Автозаводском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 41-летнего мужчину, который за пару недель успел обчистить пять припаркованных автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, ранее он уже не раз привлекался к ответственности и нигде не работал.

Злоумышленник иногда вскрывал замки, а иногда просто пользовался тем, что двери машин оставались незаперты. В результате ему удалось унести с собой два ноутбука (один из них оказался неисправным), несколько телефонов и гаджетов, электроинструменты, 20 бутылок коньяка, косметику, духи и даже личные документы владельцев.

Все украденное мужчина сдавал в ломбарды. При обыске полицейским удалось найти только неработающий ноутбук.

Общий ущерб от его действий превысил 250 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Кроме того, выяснилось, что задержанный уже находился в федеральном розыске по делу, которое ведет ОМВД России по Богородскому району. Сейчас он передан инициаторам розыска и помещен под стражу.

