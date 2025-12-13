Труп мужчины нашли на тротуаре в Нижнем Новгороде: что сказали в мэрии Происшествия

Труп мужчины нашли возле дома №17 на улице Родионова в областном центре. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород" вечером 12 декабря.

Со слов очевидцев, мужчина поскользнулся, ударился головой и скончался.

Происшествие прокомментировали в городской администрации. Там подчеркнули, что тело с места увезли сотрудники оперативных служб. Для установления причины случившегося проводятся "все необходимые процедуры".

Что до тротуара, то участок, на котором нашли мертвого мужчину, прочищался и обрабатывался днем 12 декабря. По данным мэрии, во вторую смену рабочие еще раз посыпали тротуар противогололедной смесью.

Ранее сообщалось, что с нижегородского ТСЖ взыскали полмиллиона рублей за падение глыбы льда на авто.