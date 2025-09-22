Фото:
Бывший британский депутат и лидер Рабочей партии Джордж Галлоуэй посетил Нижний Новгород и поделился впечатлениями в своей странице в социальной сети.
Он высоко оценил собор Александра Невского на Стрелке и поддержал инициативы президента Владимира Путина по восстановлению и реставрации храмов по всей стране.
Галлоуэй заявил, что "СССР совершил ужасную ошибку, когда решил воевать с религией", и отметил, что многие крупные церкви находились в руинах до тех пор, пока не появились государственные вложения на их восстановление. В качестве примера он привёл реставрацию Александро-Невского собора.
Британский политик также отметил духовное значение собора для россиян, подчеркнув, что сейчас это "святое место, от которого дух захватывает, и в нём полно прихожан".
Напомним, в Нижегородской области стартовала программа по восстановлению уникальных деревянных храмов и колоколен.
