Последние новости рубрики Политика
22 сентября 2025 17:18Полина Буянова уходит с поста нижегородского министра по "личным соображениям"
22 сентября 2025 16:30Британский политик Галлоуэй восхитился собором в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 12:14Участники проекта "Внутренняя политика" обсудили выборы в нижегородскую думу
20 сентября 2025 16:35Нижний Новгород может обрести нового побратима в Габоне
20 сентября 2025 15:37Евгений Люлин открыл личный канал в мессенджере MAX
20 сентября 2025 07:45В ЗСНО поддержали инициативу о бесплатном проезде для участников СВО
19 сентября 2025 16:50Евгений Люлин: "Инициативы героев СВО могут стать основой для новых законов региона"
19 сентября 2025 15:54Сергей Лавров отметил значимость Слета ВМФ для дружбы между народами
19 сентября 2025 15:25Две кандидатуры предложены на должность нижегородского мэра
19 сентября 2025 09:00Антон Пугачев возглавил администрацию Шахуньи после отставки Дахно
Политика

Британский политик Галлоуэй восхитился собором в Нижнем Новгороде

22 сентября 2025 16:30 Политика
Британский политик Галлоуэй восхитился собором в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Бывший британский депутат и лидер Рабочей партии Джордж Галлоуэй посетил Нижний Новгород и поделился впечатлениями в своей странице в социальной сети.

Он высоко оценил собор Александра Невского на Стрелке и поддержал инициативы президента Владимира Путина по восстановлению и реставрации храмов по всей стране.

Галлоуэй заявил, что "СССР совершил ужасную ошибку, когда решил воевать с религией", и отметил, что многие крупные церкви находились в руинах до тех пор, пока не появились государственные вложения на их восстановление. В качестве примера он привёл реставрацию Александро-Невского собора.

Британский политик также отметил духовное значение собора для россиян, подчеркнув, что сейчас это "святое место, от которого дух захватывает, и в нём полно прихожан".

Напомним, в Нижегородской области стартовала программа по восстановлению уникальных деревянных храмов и колоколен. 

