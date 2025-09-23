Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Культура и отдых

Лолита извинилась перед нижегородцами за дорогие билеты, стоя на коленях

23 сентября 2025 10:19 Культура и отдых
Лолита извинилась перед нижегородцами за дорогие билеты, стоя на коленях

Фото: Hatenewsnn/ Telegram

Вчера, 22 сентября, в Нижнем Новгороде прошел концерт Лолиты. Во время выступления певица обратилась к зрителям с извинениями за высокую стоимость билетов, которые начинались от 3 тысяч рублей и в партере достигали 7-9 тысяч. Видео с этой частью выступления опубликовано в социальных сетях. 

Артистка пояснила, что рост цен связан с подорожанием света, транспортировки и других расходов. Она добавила, что сама мечтает о стабилизации цен.

В знак благодарности за то, что поклонники нашли возможность прийти, Лолита встала перед ними на колени. А после поцеловала сцену.

Теги:
знаменитости Концерты
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
