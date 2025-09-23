Лолита извинилась перед нижегородцами за дорогие билеты, стоя на коленях Культура и отдых

Фото: Hatenewsnn/ Telegram

Вчера, 22 сентября, в Нижнем Новгороде прошел концерт Лолиты. Во время выступления певица обратилась к зрителям с извинениями за высокую стоимость билетов, которые начинались от 3 тысяч рублей и в партере достигали 7-9 тысяч. Видео с этой частью выступления опубликовано в социальных сетях.

Артистка пояснила, что рост цен связан с подорожанием света, транспортировки и других расходов. Она добавила, что сама мечтает о стабилизации цен.

В знак благодарности за то, что поклонники нашли возможность прийти, Лолита встала перед ними на колени. А после поцеловала сцену.