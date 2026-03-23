Организатор продолжает продавать билеты на отмененный концерт в Арзамасе Культура и отдых

В Арзамасе продолжается продажа билетов на концерт "Мировые хиты. Оркестр при свечах" (12+), который изначально планировали провести 24 мая в Центре культурного развития.

Билеты на концерт по-прежнему доступны на сайте организаторов. Их стоимость варьируется от 1500 до 3000 рублей. На данный момент реализована примерно треть мест. При этом представители площадки заявили, что мероприятие у них не состоится.

В Центре культурного развития рассказали, что все устные договоренности с организатором были отменены. Также там отметили, что после отмены аналогичного концерта 20 марта многие горожане столкнулись с трудностями при возврате денег.

Добавим, что ранее о срывах концерта этого же организатора сообщали жители других российских городов. Они массово пишут жалобы в пабликах организатора.