Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 марта 2026 09:07
Организатор продолжает продавать билеты на отмененный концерт в Арзамасе
22 марта 2026 10:18
Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ договорились о совместных проектах
19 марта 2026 10:41
Гендиректор Эрмитажа поддержал идею убрать с Дворцовой площади рок-фестивали
18 марта 2026 16:45
Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде открылся 18 марта
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:05
Эксклюзив
Журналистам показали, какие сокровища хранит библиотека ННГУ
18 марта 2026 10:16
Шуховская башня на Оке может получить статус объекта ЮНЕСКО
18 марта 2026 09:54
Лекторы общества "Знание" рассказывают нижегородцам об истории воссоединения с Крымом
17 марта 2026 17:05
Евгений Люлин представил уникальный фотоальбом с видами Нижнего Новгорода
17 марта 2026 14:01
Завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink
Культура и отдых

Организатор продолжает продавать билеты на отмененный концерт в Арзамасе

23 марта 2026 09:07 Культура и отдых
Организатор продолжает продавать билеты на отмененный концерт в Арзамасе

Фото: АНО "Центр 800"

В Арзамасе продолжается продажа билетов на концерт "Мировые хиты. Оркестр при свечах" (12+), который изначально планировали провести 24 мая в Центре культурного развития.

Билеты на концерт по-прежнему доступны на сайте организаторов. Их стоимость варьируется от 1500 до 3000 рублей. На данный момент реализована примерно треть мест. При этом представители площадки заявили, что мероприятие у них не состоится.

В Центре культурного развития рассказали, что все устные договоренности с организатором были отменены. Также там отметили, что после отмены аналогичного концерта 20 марта многие горожане столкнулись с трудностями при возврате денег.

Добавим, что ранее о срывах концерта этого же организатора сообщали жители других российских городов. Они массово пишут жалобы в пабликах организатора. 

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
