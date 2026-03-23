Корпус лавок "Скоба" на Рождественской признали ОКН Культура и отдых

Корпус общественных лавок "Скоба" на улице Рождественской в Нижнем Новгороде получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Здание было возведено в 1859-1861 годах и входит в историческую застройку так называемого Нижнего посада. Благодаря своей характерной форме корпус получил название "Скоба", которое со временем распространилось и на прилегающую территорию.

В настоящее время в отреставрированном здании работают центр компетенций "КУПНО. Старт", созданный при участии правительства региона, а также коммерческие организации, включая ресторан.

Ранее также сообщалось о включении в реестр объектов культурного наследия Трехсвятского квартала в центре Нижнего Новгорода.