Корпус лавок "Скоба" на Рождественской признали ОКН

Корпус общественных лавок "Скоба" на улице Рождественской в Нижнем Новгороде получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Здание было возведено в 1859-1861 годах и входит в историческую застройку так называемого Нижнего посада. Благодаря своей характерной форме корпус получил название "Скоба", которое со временем распространилось и на прилегающую территорию.
В настоящее время в отреставрированном здании работают центр компетенций "КУПНО. Старт", созданный при участии правительства региона, а также коммерческие организации, включая ресторан.
Ранее также сообщалось о включении в реестр объектов культурного наследия Трехсвятского квартала в центре Нижнего Новгорода.
