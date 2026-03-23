Культура и отдых

Татьяне Булановой вызвали врача после концерта в Ульяновской области

23 марта 2026 19:12 Культура и отдых
Татьяне Булановой вызвали врача после концерта в Ульяновской области

Фото: скриншот видео с сайта rutube.ru/Татьяна Буланова

Татьяна Буланова почувствовала себя плохо после выступления в Димитровграде в Ульяновской области. Она поделилась с поклонниками фотографией своей руки под капельницей, что вызвало беспокойство у её фанатов и близких.

Под фото появилось множество комментариев, но певица не отвечала на вопросы. Однако её директор Сергей Хрусталёв успокоил общественность, рассказав "КП-Петербург" о причинах обращения к медикам.

По его словам, у Татьяны была простуда и переутомление из-за плотного графика гастролей. Ей предложили профилактическую капельницу, и врач был вызван. Несмотря на это, тур не был отменён, и певица продолжила выступления.

График Татьяны в последнее время был очень насыщенным: концерты проходили почти каждый день, а переезды между городами занимали много времени. Благодаря популярности среди молодёжи, количество её выступлений значительно возросло, как и гонорары.

Директор подчеркнул, что, несмотря на обращение к врачам, певица не планирует отменять тур. В ближайшие дни она выступит в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах. Следующий перерыв в гастролях у неё будет только 14 апреля.

Позже Татьяна вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней всё в порядке.

Напомним, что 8 марта певица отметила своё 57-летие. Она признавалась, что не ощущает свой возраст, но следит за здоровьем, включая соблюдение диеты — она не ест после 16:00.

