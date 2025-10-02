Нижегородские врачи поддержали исключение страховщиков из системы ОМС

Фото:
В Нижегородской области набирает поддержку идея сократить роль страховых медицинских компаний в системе обязательного медстрахования.
Минздрав России подготовил поправки в федеральный закон "Об ОМС". Документ предлагает предоставить губернаторам право наделять территориальные фонды ОМС полномочиями, которые сейчас выполняют страховые организации. Предполагается, что изменения могут вступить в силу в 2026 году.
Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов считает, что такая реформа способна положить начало завершению эпохи доминирования страховщиков.
Ранее нижегородские главные врачи сообщали, что штрафы со стороны страховых компаний фактически парализуют работу больниц, а объем санкций нередко превышает стоимость лечения и закупленных лекарств.
Региональный Профсоюз работников здравоохранения выступил за полное исключение страховщиков из медицины. "Это лишнее и ненужное звено в системе здравоохранения. Федеральные клиники давно финансируются из федерального фонда ОМС, без посредников. На региональном уровне давно пора сделать то же самое," — заявил председатель Профсоюза нижегородских медиков Василий Приказнов.
Ранее сообщалось, что нижегородские больницы получат 162 млн рублей из резерва фонда ОМС.
