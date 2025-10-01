Часть Чернопрудского переулка перекрыли из-за капремонта дороги Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничили в Чернопрудском переулке Нижнего Новгорода из-за капремонта автодороги, сообщили в городском дептрансе.

По данным ведомства, ограничения будут действовать до 1 ноября на участке от улицы Алексеевской до Ошарской. Водителям придется объезжать его по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение на Молодежном проспекте ограничили почти на месяц.

Напомним также, что ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской улице.