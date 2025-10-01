Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Часть Чернопрудского переулка перекрыли из-за капремонта дороги

Часть Чернопрудского переулка перекрыли из-за капремонта дороги

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничили в Чернопрудском переулке Нижнего Новгорода из-за капремонта автодороги, сообщили в городском дептрансе.

По данным ведомства, ограничения будут действовать до 1 ноября на участке от улицы Алексеевской до Ошарской. Водителям придется объезжать его по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение на Молодежном проспекте ограничили почти на месяц.

Напомним также, что ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской улице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Нижегородский район Ремонт дорог Транспортные ограничения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных