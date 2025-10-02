Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ* Происшествия

Второй западный окружной военный суд вынес приговор охраннику из Нижнего Новгорода Илье Пушкову*. Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма и участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"**, сообщает РИА Новости.

Суд установил, что Пушков присягнул на верность ИГ**. За это ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Фигурант дела внесен в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области зафиксировали 18 террористических преступлений.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

**ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.