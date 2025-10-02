Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2025 13:37Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*
02 октября 2025 11:27Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
01 октября 2025 17:17Адвокаты Олега Лавричева настаивают на возврате дела прокурору
01 октября 2025 16:10Травмирование школьницы в поселке Мухтолово закончилось уголовным делом
01 октября 2025 14:45Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей
01 октября 2025 12:44Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото
01 октября 2025 10:52Полицейские в Богородске задержали рецидивиста, скрывавшегося от суда
01 октября 2025 07:0011 наркопритонов накрыли в Нижегородской области
30 сентября 2025 19:40Житель Балахны лишился более 3 млн рублей при покупке авто через интернет
Происшествия

Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*

02 октября 2025 13:37 Происшествия
Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*

Второй западный окружной военный суд вынес приговор охраннику из Нижнего Новгорода Илье Пушкову*. Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма и участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"**, сообщает РИА Новости.

Суд установил, что Пушков присягнул на верность ИГ**. За это ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Фигурант дела внесен в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области зафиксировали 18 террористических преступлений.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

**ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Суд Терроризм
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 19:04Нижегородку обвинили в финансировании запрещенной организации
25 сентября 2025 15:0028-летнего жителя Кстова внесли в список экстремистов и террористов
22 сентября 2025 12:10Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных