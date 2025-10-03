Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве

Фото:
Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Решением суда с местного жителя взыскан ущерб, нанесенный почве из-за незаконного размещения отходов.
Нарушение выявили в 2022 году в Кстовском районе. За домами № 81–85 в деревне Крутая, под линией электропередач, инспекторы обнаружили крупные навалы строительного мусора и грунта. Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" провели геодезические работы и отбор проб, установив, что площадь загрязнения превысила 537 квадратных метров. На основании полученных данных был рассчитан размер причиненного природе вреда.
Выяснилось, что загрязненный участок относится к неразграниченной государственной собственности, а его содержание формально возложено на органы местного самоуправления. Поэтому первоначально требование о возмещении ущерба направили в администрацию Кстовского муниципального округа.
Однако в ходе дальнейших судебных разбирательств при участии правоохранительных органов удалось установить конкретного виновника. Им оказался житель поселка Ждановский, причастный к организации несанкционированной свалки.
После этого Росприроднадзор обратился с новым иском, уже к физическому лицу. Суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме. Теперь более 1,9 млн рублей будут взысканы с нарушителя и перечислены в бюджет Кстовского района, где был нанесен ущерб окружающей среде.
Ранее сообщалось, что с администрации Бутурлинского округа взыскивают более 870 000 рублей за свалку.
