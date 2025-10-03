Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 октября 2025 17:50Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове
03 октября 2025 17:38Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 17:00Нижний Новгород принял стратегическую сессию окружного форума "Студтуризм-2025"
03 октября 2025 16:44Нижегородских родителей и педагогов приглашают на бесплатные встречи с психологом
03 октября 2025 16:35Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро
03 октября 2025 16:14Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 
03 октября 2025 16:01Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на ярмарки вакансий в октябре
Общество

Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве

03 октября 2025 18:00 Общество
Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Решением суда с местного жителя взыскан ущерб, нанесенный почве из-за незаконного размещения отходов.

Нарушение выявили в 2022 году в Кстовском районе. За домами № 81–85 в деревне Крутая, под линией электропередач, инспекторы обнаружили крупные навалы строительного мусора и грунта. Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" провели геодезические работы и отбор проб, установив, что площадь загрязнения превысила 537 квадратных метров. На основании полученных данных был рассчитан размер причиненного природе вреда.

Выяснилось, что загрязненный участок относится к неразграниченной государственной собственности, а его содержание формально возложено на органы местного самоуправления. Поэтому первоначально требование о возмещении ущерба направили в администрацию Кстовского муниципального округа.

Однако в ходе дальнейших судебных разбирательств при участии правоохранительных органов удалось установить конкретного виновника. Им оказался житель поселка Ждановский, причастный к организации несанкционированной свалки.

После этого Росприроднадзор обратился с новым иском, уже к физическому лицу. Суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме. Теперь более 1,9 млн рублей будут взысканы с нарушителя и перечислены в бюджет Кстовского района, где был нанесен ущерб окружающей среде.

Ранее сообщалось, что с администрации Бутурлинского округа взыскивают более 870 000 рублей за свалку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район Росприроднадзор Штраф
Поделиться:
Новости по теме
16 сентября 2025 17:28Росприроднадзор выявил загрязнение почвы на полигоне ТБО в Нижнем Новгороде
05 сентября 2025 13:53Росприроднадзор зафиксировал 16 нарушений в работе "Водоканала" в Ворсме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных