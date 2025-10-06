Нижегородскую ГИС для управления градостроительством представили в Совфеде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Цифровое решение Нижегородской области для управления строительством — "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области" (ГИСОГД НО) — презентовано на федеральной площадке.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов представил опыт внедрения и работы системы на секции "Цифровые регионы: лучшие практики и стратегии развития" Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"Портал обеспечивает открытый доступ граждан и инвесторов к достоверной градостроительной информации без необходимости обращаться в профильные органы. В ГИСОГД уже зарегистрировано свыше 200 тысяч пользователей, а база содержит более 6,5 миллиона сведений о градостроительной деятельности и реализации проектов: схемы территориального планирования, особо охраняемые природные территории, проекты планировки и межевания и многое другое. Площадка признана отраслевым стандартом ИТ-решения для градостроительства, а Минстрой России рекомендовал ГИСОГД к внедрению в других субъектах. Нижегородский опыт положен в основу типового облачного решения ГИСОГД на федеральном уровне для применения в регионах", — отметил Александр Синелобов.

Портал создан минградом Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина — максимально упростить застройщикам подготовку градостроительной документации для любых проектов, будь то жилье, социальные объекты или коммерческая застройка.

Каждый участник инвестиционно-строительного цикла в личном кабинете, интегрированном с порталом "Госуслуги", может получить разрешение на строительство, согласовать документацию по планировке территории, оперативно отслеживать изменение статуса поданных заявлений и решать иные вопросы землепользования. Сервис также предоставляет доступ к общественным онлайн-обсуждениям градостроительных проектов.

Оператором системы выступает подведомственное минграду учреждение — Институт развития агломерации Нижегородской области.

"ГИСОГД избавляет пользователей от избыточной отчетности и походов по учреждениям, упрощая взаимодействие с государством. Граждане могут самостоятельно находить актуальную градостроительную информацию по земельным участкам, а потенциальные инвесторы — оценивать площадки с точки зрения экономической целесообразности реализации проектов", — подчеркнула глава регионального минграда Дарья Шунаева.

Напомним, цифровая трансформация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который действует в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.