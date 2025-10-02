Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода

02 октября 2025 11:49 Общество
Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода

В районе улицы Академической в Нижнем Новгороде запланировано масштабное жилое строительство. Здесь планируется возведение пяти многоэтажных домов — три из них появятся до 2028 года, еще два — до 2039-го. Реализацией проекта займется специализированный застройщик "Мой дом Каменки", как следует из опубликованной документации на сайте нижегородского минграда.

Проектные изменения, касающиеся планировки и межевания территории, были официально утверждены ведомством в сентябре текущего года. Разработкой документации занималась Творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.

Наряду с жильем в районе построят школу, рассчитанную на 1100 учеников, и детский сад на 280 мест. Эти объекты включены в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кстовского округа. Детский сад планируют сдать в эксплуатацию к 2027 году, школу — к 2028.

Общая площадь застраиваемого участка составляет 22,45 гектара. Он расположен вблизи деревни Никульское Кстовского района. Освоение территории будет проходить в два этапа.

На первом этапе, запланированном до конца 2027 года, построят один 15-этажный и два 17-этажных жилых дома. Параллельно начнется развитие инфраструктуры: продолжение улицы Академической, прокладка внутриквартальных проездов и тротуаров.

Вторая очередь, рассчитанная до конца 2038 года, предусматривает строительство еще двух 17-этажных зданий. После этого планируется реконструкция районной магистрали по улице Академической и прокладка новой улицы местного значения, соединяющейся с ней.

По завершении каждого этапа территория вокруг домов будет благоустроена. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, хозяйственные площадки и парковки. Всего предусмотрено 527 машино-мест, из которых 275 будут расположены на открытых стоянках, а 252 — в подземных паркингах.

Ранее сообщалось, что власти представили проект обновления квартала на улице Гоголя в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Жилье Социальная сфера Строительство
