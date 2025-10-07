Праздник, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

6 октября в Нижегородском областном центре охраны здоровья семьи и репродукции состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню беременных. Работники медучреждения пригласили на встречу жительниц региона, которые в ближайшие месяцы станут мамами. Кто-то из них проходит плановые осмотры в женской консультации медучреждения, а кто-то ожидает появления малыша благодаря успешному лечению, ранее пройденному в центре.

«Мы решили пригласить на наш праздник женщин, ожидающих появления на свет малыша в ближайшие 2-3 месяца. Специалисты подготовили для нижегородок образовательные и развлекательные мастер-классы по многим темам, которые особенно актуальны в первые недели родительства. Это, например, вопросы грудного вскармливания, способы профилактики выгорания у молодых мам и пап. Наши юристы и социальные работники также провели для пациенток мини-лекции по правовым и социальным аспектам поддержки беременных и семей с детьми. Женщинам еще раз напомнили о том, какие меры поддержки существуют не только на федеральном, но и на региональном уровне. В завершение праздника организации-партнеры вручили женщинам полезные подарки: гигиенические наборы по уходу за новорожденными и медицинские косметические комплекты для самих будущих мам», – рассказала главный врач Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции Светлана Ваганова.

Участницы мероприятия поделились своими впечатлениями.

«Я наблюдаюсь в Центре охраны здоровья семьи и репродукции уже два года. Здесь нам с супругом помогли решить проблему бесплодия: врачи назначили обследования, затем небольшую коррекцию гормонального фона, и вот она – долгожданная беременность! Уже через три месяца мы станем родителями сыночка. Спасибо всем врачам и акушеркам этого замечательного учреждения за профессионализм, чуткое и внимательное отношение к пациентам! Сегодня я узнала много полезного о грудном вскармливании и уходе за малышом», – сказала пациентка Татьяна.

Руководитель медучреждения отметила, что только за последний год медики центра помогли более чем тысяче семей Нижегородской области испытать счастье родительства.

«Наш центр активно занимается оказанием специализированной медицинской помощи женщинам и мужчинам, столкнувшимся с проблемами в зачатии. Вместе с тем, к нашим задачам также относится введение в региональную практику современных методов диагностики и лечения патологической беременности, заболеваний родильниц и в целом гинекологических больных. Именно поэтому у нас есть собственная женская консультация, хирургические манипуляционные, УЗИ и физиопроцедурные кабинеты, дневной стационар», – добавила Светлана Ваганова.

По словам главного врача, в центре применяются все ключевые методы медико-санитарной помощи по профилю «акушерство и гинекология». Так, например, в хирургических кабинетах проводится расширенная кольпоскопия, радиоволновое и криохирургическое лечение заболеваний шейки матки, пайпель-биопсия, гистероскопия, УФО крови, озонотерапия.

В терапевтическом блоке парам доступно исследование гормонального статуса и, при необходимости, его коррекция. В собственной лаборатории центра могут не только выявить наличие у пациента инфекций, передающихся половым путем, но и чувствительность выявленной микрофлоры к антибактериальным препаратам. Это важно для назначения грамотного лечения.

«Отдельно подчеркну, что в учреждении ведутся приемы больных со всего региона по трем узким направлениям: патологии шейки матки, проблемы невынашивания беременности и лечение женщин в климактерическом периоде», – разъяснила главный врач.

Не менее важным направлением работы Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции остается помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Психологи, юристы и социальные работники сопровождают несовершеннолетних беременных, женщин, находящихся в предразводной ситуации или в конфликте с семьей. Усилия специалистов направлены на помощь женщинам, подвергшимся насилию, вдовам, женщинам-инвалидам и женщинам, имеющим детей-инвалидов, одиноким мамам с несовершеннолетними детьми, малообеспеченным семьям. Эксперты также проводят доабортное консультирование.

Ежегодно по всем профилям работы центра помощь получают более 20 тысяч нижегородцев. Услуги предоставляются бесплатно, в рамках обслуживания по полису ОМС.

Напомним, охрана материнства и детства – важнейшее направление работы в рамках нового национального проекта «Семья». Он действует в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура».