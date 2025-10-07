Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
07 октября 2025 10:04Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития"
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
06 октября 2025 16:37Нижегородские общественники обсудили результаты независимого наблюдения на муниципальных выборах
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
03 октября 2025 18:30Никитин предложил усилить полномочия регионов по тарифному регулированию в ЖКХ
03 октября 2025 18:19Эксперт-мониторинг событий с 26 сентября по 3 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
03 октября 2025 17:13Евгений Люлин: "Отремонтированная школа может и должна стать гордостью города"
03 октября 2025 12:07Евросоюз планирует передать активы Дерипаски банку Raiffeisen
03 октября 2025 10:29"Единая Россия" обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
Политика

Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития"

07 октября 2025 10:04 Политика
Люлин: Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития

Фото: пресс-служба ЗСНО

7 октября в Кирове работает делегация из Нижегородской области, которую возглавляет председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Рабочий визит посвящен развитию строительной отрасли. В составе делегации наряду с депутатами представители профильных министерств Нижегородской области и Союза нижегородских строителей. Сегодня они посетят микрорайон «Знак» и жилой комплекс «Булычев», школу № 23 и лицей информационных технологий № 28, примут участие в рабочих встречах по теме визита. К работе присоединятся кировские застройщики, а Законодательное Собрание Кировской области представят председатель Роман Береснев и его заместитель Алексей Потапенко.

«Цель нашего визита – изучение передового опыта Кирова в комплексной застройке территорий. Увиденное здесь – пример системного подхода, когда создается не просто жилье, а полноценная среда с учетом современных потребностей людей, социальной инфраструктуры и архитектурных решений. Такой результат – это во многом вопрос грамотной работы власти, которая должна формировать четкие правила и нормативную базу, стимулирующую застройщиков к созданию качественных пространств. Мы убеждены, что обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития. Не нужно заново изобретать велосипед, нужно перенимать и адаптировать уже работающие решения для нижегородских проектов. Сегодня мы вместе с кировскими коллегами, застройщиками и профильными экспертами детально изучим объекты, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию нашей совместной работы на всех уровнях власти», – отметил Евгений Люлин.

Напомним, что между кировским и нижегородским парламентами заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает и обмен законотворческим опытом, и взаимные рабочие визиты.

«В прошлый раз мы принимали нижегородских коллег летом 2023 года, тогда наша совместная работа была посвящена развитию агропромышленного комплекса. Сейчас решили сосредоточиться на сфере строительства, которая, как локомотив экономики, подтягивает за собой множество других отраслей и производств, обеспечивает работой десятки тысяч человек. Посмотрим проекты наших застройщиков, познакомимся с подходами нижегородских строителей, вместе поищем точки роста, внимательно отнесемся к проблемам, при необходимости вынесем нашу общую позицию на уровень федерального округа в рамках Совета законодателей ПФО. С коллегами по Совету мы уже не раз находили совместные решения для вызовов, которые возникают перед всеми регионами», – заявил Роман Береснев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных