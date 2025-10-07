Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

7 октября в Кирове работает делегация из Нижегородской области, которую возглавляет председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Рабочий визит посвящен развитию строительной отрасли. В составе делегации наряду с депутатами представители профильных министерств Нижегородской области и Союза нижегородских строителей. Сегодня они посетят микрорайон «Знак» и жилой комплекс «Булычев», школу № 23 и лицей информационных технологий № 28, примут участие в рабочих встречах по теме визита. К работе присоединятся кировские застройщики, а Законодательное Собрание Кировской области представят председатель Роман Береснев и его заместитель Алексей Потапенко.

«Цель нашего визита – изучение передового опыта Кирова в комплексной застройке территорий. Увиденное здесь – пример системного подхода, когда создается не просто жилье, а полноценная среда с учетом современных потребностей людей, социальной инфраструктуры и архитектурных решений. Такой результат – это во многом вопрос грамотной работы власти, которая должна формировать четкие правила и нормативную базу, стимулирующую застройщиков к созданию качественных пространств. Мы убеждены, что обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития. Не нужно заново изобретать велосипед, нужно перенимать и адаптировать уже работающие решения для нижегородских проектов. Сегодня мы вместе с кировскими коллегами, застройщиками и профильными экспертами детально изучим объекты, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию нашей совместной работы на всех уровнях власти», – отметил Евгений Люлин.

Напомним, что между кировским и нижегородским парламентами заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает и обмен законотворческим опытом, и взаимные рабочие визиты.

«В прошлый раз мы принимали нижегородских коллег летом 2023 года, тогда наша совместная работа была посвящена развитию агропромышленного комплекса. Сейчас решили сосредоточиться на сфере строительства, которая, как локомотив экономики, подтягивает за собой множество других отраслей и производств, обеспечивает работой десятки тысяч человек. Посмотрим проекты наших застройщиков, познакомимся с подходами нижегородских строителей, вместе поищем точки роста, внимательно отнесемся к проблемам, при необходимости вынесем нашу общую позицию на уровень федерального округа в рамках Совета законодателей ПФО. С коллегами по Совету мы уже не раз находили совместные решения для вызовов, которые возникают перед всеми регионами», – заявил Роман Береснев.