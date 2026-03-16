Минцифры Калиниградской области возглавил нижегородец Марат Фатхуллин

Уроженец Дзержинска в Нижегородской области Марат Фатхуллин назначен новым министром цифровых технологий и связи Калининградской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Глава региона уточнил, что к новым обязанностям специалист приступит 17 марта.
"Поставил перед ним задачи. Главное – максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете", – добавил Беспрозванных.
Последние пять лет Марат Фатхуллин возглавлял департамент цифровой трансформации в мэрии Нижнего Новгорода. О своем уходе из администрации он сообщил 31 декабря 2025 года.
