Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Политика
16 марта 2026 16:33
Минцифры Калиниградской области возглавил нижегородец Марат Фатхуллин
16 марта 2026 12:48
Нижегородский экс-мэр Булавинов не будет участвовать в выборах в Госдуму
14 марта 2026 09:54
"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию в Нижегородской области
13 марта 2026 17:27
"Единая Россия" усилит жилищный блок новой Народной программы перспективными инициативами
13 марта 2026 16:38
Новый центр власти: что думают эксперты о проекте правительственного квартала
13 марта 2026 11:42
В Нижнем Новгороде поддержали установку памятника академику Гапонову-Грехову
11 марта 2026 14:48
Андрей Тарасов: "При выстраивании работы Глеб Никитин ориентируется на выполнение задач, поставленных президентом"
11 марта 2026 14:39
Андрей Дахин: "Изменения в составе облправительства – пример эффективного сочетания стратегии и тактики"
11 марта 2026 13:23
Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства
11 марта 2026 12:14
Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания
Политика

Минцифры Калиниградской области возглавил нижегородец Марат Фатхуллин

16 марта 2026 16:33
Минцифры Калиниградской области возглавил нижегородец Марат Фатхуллин

Фото: Алексей Беспрозванных/ соцсети

Уроженец Дзержинска в Нижегородской области Марат Фатхуллин назначен новым министром цифровых технологий и связи Калининградской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона уточнил, что к новым обязанностям специалист приступит 17 марта.

"Поставил перед ним задачи. Главное – максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете", – добавил Беспрозванных.

Последние пять лет Марат Фатхуллин возглавлял департамент цифровой трансформации в мэрии Нижнего Новгорода. О своем уходе из администрации он сообщил 31 декабря 2025 года.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
