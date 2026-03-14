"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошло первое заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Нижегородской области.

«2026 год – важный выборный период как для Нижегородской области, так и для всей страны. Предварительное голосование, которое «Единая Россия» проводит уже более десяти лет, – это наше уникальное преимущество. Только у нас избиратели сами выбирают кандидатов, которые представляют партию на выборах всех уровней. Эта процедура позволяет нам выдвигать самые достойные и уважаемые кандидатуры», – отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

На заседании оргкомитета были рассмотрены и решены основные организационные вопросы, связанные с процедурой предварительного голосования. Участники утвердили регламент и порядок присутствия представителей средств массовой информации на заседаниях оргкомитета, а также обсудили порядок размещения в сети Интернет видеоконтента с участием кандидатов.

Выдвижение кандидатов предварительного голосования началось с 11 марта и продлится до 30 апреля. Любой желающий гражданин старше 21 года может подать заявление на официальном сайте процедуры pg.er.ru. До 15 мая кандидаты должны опубликовать два видеоролика, в котором рассказывают о себе и своей программе.

Регистрация избирателей пройдёт с 20 апреля по 29 мая, а само голосование состоится с 25 по 31 мая. Сделать выбор можно на официальном сайте процедуры pg.er.ru, пройдя авторизацию на портале «Госуслуги». Голосование рейтинговое, поэтому отдать голос можно сразу за нескольких кандидатов. Сама процедура проходит в системе блокчейн, что обеспечивает открытость проведения голосования и защищённость от воздействия внешних манипуляций.

«“Единая Россия” – это первая и единственная партия, которая проводит предварительное всенародное голосование, даёт возможность каждому жителю принять участие в выборе кандидата. Задача комитета – обеспечить максимальную доступность для кандидатов и избирателей и проконтролировать соблюдение всех установленных процедур», – отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Победители предварительного голосования представят «Единую Россию» на выборах в сентябре 2026 года.