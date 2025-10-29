Андрей Дахин: "Изменения в составе облправительства – пример эффективного сочетания стратегии и тактики" Политика

Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Андрей Дахин прокомментировал кадровые перестановки в правительстве Нижегородской области, инициированные губернатором Глебом Никитиным.

Андрей Дахин отметил, что структурные изменения сейчас происходят во многих регионах и в целом неудивительны. В то же время подход Нижегородской области характеризуется рядом особенностей.

«Прежде всего, нижегородский проект действует быстрее, как с точки зрения согласований, так и с точки зрения кадровых назначений. Во-вторых, решения принимаются по итогам обсуждения отчета Правительства РФ в Государственной Думе, что позволяет учесть актуальные приоритеты. В-третьих, решение принимается после встречи губернатора с Владимиром Путиным, что позволяет строить региональную политику с опорой на поддержку президента России. Обобщая, можно заключить, что изменение структуры и кадрового состава нижегородского правительства – это хороший пример эффективного сочетания стратегии и тактики в региональной политике», - прокомментировал Андрей Дахин.

По мнению эксперта, так обеспечивается необходимая донастройка региональной системы единой публичной власти под развитие тех успешных направлений региональной политики, которые были одобрены президентом.

«Одно из них – новые стороны общественного предназначения так называемого социального блока, который в части демографической политики становится «неэкономическим» локомотивом регионального развития, а в части работы с вопросами по линии ветеранов СВО формирует новый, высокотехнологичный сегмент того, что принято называть безбарьерной средой. Поэтому неслучайно появление должности первого заместителя губернатора, которому поручен весь этот комплекс вопросов», - сказал Андрей Дахин.

Что касается нового заместителя губернатора Сергея Половникова и его полномочий, профессор считает, что это системная адаптация регионального правительства к необходимости укрепления, усиления мер противодействия рискам безопасности, связанным с диверсионными, мошенническими, дроновыми атаками на регион.

«Нельзя не отметить также укрупнение блока ответственности заместителя губернатора Егора Полякова, миссия которого – это работа с инвестициями в традиционный для Нижегородской области сектор экономики, деятельность, направленная на задачу по обеспечению регионального экономического роста», - подытожил он.