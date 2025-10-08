Нижегородский центр гемодиализа снова получает тепло

В частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгород вновь стало тепло — отопление в учреждении восстановлено после аварийной ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
По информации от представителей медучреждения, все работы по устранению неполадок были завершены 7 октября.
"Теперь комфортно, пациенты и персонал довольны, благодарят всех, кто помог оперативно решить проблему с теплом", — говорится в сообщении.
Напомним, что в медцентре несколько дней отсутствовало отопление. Это вызвало обеспокоенность как среди пациентов, так и среди сотрудников учреждения.
Ранее сообщалось, что отопление в детсады и школы Нижнего Новгорода поступает в плановом режиме. Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября.
