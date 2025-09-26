Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Мэр: тепло пришло в большинство домов и соцобъектов Нижнего Новгорода

26 сентября 2025 17:55
Мэр: тепло пришло в большинство домов и соцобъектов Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершается запуск отопительного сезона — все муниципальные котельные уже введены в работу, а тепло поступает в большинство социальных объектов и жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, на вечер 26 сентября отопление подано в 98% детских садов и 97% школ. При этом ресурсоснабжающая организация "Теплоэнерго" сообщила, что в зоне ее ответственности эти показатели уже достигли 100%. Также близким к 90% назван уровень подключения учреждений здравоохранения. 

Что касается жилого фонда, то тепло поступает в 7 135 многоквартирных домов — это почти 90% от общего числа МКД в Нижнем Новгороде.

Мэр подчеркнул, что отладка всех систем и подача отопления во все объекты города близится к завершению.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

