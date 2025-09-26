Мэр: тепло пришло в большинство домов и соцобъектов Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде завершается запуск отопительного сезона — все муниципальные котельные уже введены в работу, а тепло поступает в большинство социальных объектов и жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, на вечер 26 сентября отопление подано в 98% детских садов и 97% школ. При этом ресурсоснабжающая организация "Теплоэнерго" сообщила, что в зоне ее ответственности эти показатели уже достигли 100%. Также близким к 90% назван уровень подключения учреждений здравоохранения.
Что касается жилого фонда, то тепло поступает в 7 135 многоквартирных домов — это почти 90% от общего числа МКД в Нижнем Новгороде.
Мэр подчеркнул, что отладка всех систем и подача отопления во все объекты города близится к завершению.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября.
