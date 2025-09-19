Горячая линия по вопросам отопления заработает в Нижнем Новгороде 23 сентября Общество

В Нижнем Новгороде с 23 сентября по 5 октября будет работать горячая линия по вопросам теплоснабжения. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Горожане смогут получить консультации специалистов по вопросам отопления жилых домов и организаций. Звонки принимаются по телефону 439-18-24.

График работы горячей линии: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 16:00. В будни и выходные предусмотрен перерыв с 12:00 до 13:00.

В администрациях районов на протяжении рабочего дня также будут работать горячие линии для приема обращений. В нерабочее время и по выходным вопросы можно будет задать дежурным сотрудникам администраций. Актуальные контакты районных администраций размещены на официальном сайте мэрии.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется 23 сентября.