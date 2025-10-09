Абрамовская сельская библиотека в Нижегородской области обновлена по модельному стандарту

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
09 октября 2025
Фото: пресс-служба администрации Арзамаса

В селе Абрамово г.о.г. Арзамас Нижегородской области открылась обновленная по модельному стандарту библиотека, переоснащение которой было проведено в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Абрамовская сельская библиотека была основана в 1897 году и является одной из старейших библиотек округа. Особое внимание здесь уделяют изучению и популяризации творчества арзамасских поэтов и писателей, а с 2015 года библиотека носит имя поэта и фронтовика, уроженца села Абрамово Александра Плотникова.

«Библиотека расположена в сельском доме культуры, где также работает детская школа искусств, действуют два десятка кружков и любительских объединений, мастерская центра ремесел. Все вместе они образуют полноценный культурный кластер, востребованный жителями не только села Абрамово, но и соседних поселений», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На переоснащение библиотеки по модельному стандарту из федерального бюджета в рамках нацпроекта было направлено около 8 млн рублей. Благодаря этому была оборудована зона ожидания, где предусмотрены стеллажи для книгообмена, а также пространство для проведения выставок.

Площадь библиотеки небольшая, но новое оборудование и мебель помогут организовывать многофункциональное пространство для читателей разного возраста. Интерактивные модули, в том числе интерактивный пол, программно-аппаратные комплексы, оборудование для создания мультфильмов, заинтересует младших школьников, а качественное мультимедийное оборудование позволит вывести на новый уровень проведение массовых мероприятий. Кроме того, в фонд библиотеки поступили новые издания, среди которых произведения классиков и современных авторов, энциклопедии и справочники, а также поэтические сборники.

«Участие в национальном проекте «Семья», поддержка регионального министерства культуры и наш безусловный приоритет по библиотекам позволили переосмыслить инфраструктуру учреждения и почти на 4500 томов пополнить библиотечный фонд. Дом культуры Абрамова, в котором базируется библиотека, также за последние три года начал новую жизнь. Чувствуется труд коллектива и любовь сельчан», - отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

В данный момент в городском округ Арзамас это уже четвертая библиотека, переоснащенная по модельному стандарту. Напомним, что ранее в рамках нацпроекта «Культура» были переоборудованы библиотеки в Чернухе и Выездном, а в начале 2025 года в Арзамасе открылась детская библиотека имени А.П. Гайдара, ставшая модельной за счет средств областного бюджета. Кроме того, Абрамовская сельская библиотека стала 55 модельной библиотекой, открывшейся в Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

