Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается смена погоды, начинается настоящая осень. Если суббота порадует относительно теплой и ясной погодой, то уже в воскресенье начнется похолодание и пройдут дожди.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в субботу, 11 октября, утро начнется с облачной погоды с прояснениями и температурой около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов, будет преимущественно ясно. К вечеру температура опустится до +10 градусов, а ночью — до +7 градусов. Ветер слабый — 2-3 м/с.

В воскресенье, 12 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшие дожди. Утром температура составит +8 градусов, днем поднимется лишь до +9 градусов. Вечером станет прохладнее — около +7 градусов, а ночью — до +6 градусов. Ветер сменит направление на южное, его скорость останется на уровне 3 м/с.

Ранее сообщалось, что первый снег в Нижнем Новгороде выпадет в конце октября.