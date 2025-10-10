Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 10:12Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных
10 октября 2025 09:58Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области
10 октября 2025 08:00Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности
09 октября 2025 19:27Два эму из Нижнего Новгорода отправились на Сахалин
09 октября 2025 18:35Около 39 млн рублей взыскано с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка"
09 октября 2025 17:24В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём
09 октября 2025 17:02Нижегородским школьникам рассказали об ИИ-агентах в ходе первого в новом учебном году "Урока цифры"
09 октября 2025 16:48Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы
09 октября 2025 16:30Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года
09 октября 2025 16:16Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи
Общество

Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных

10 октября 2025 10:12 Общество
Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается смена погоды, начинается настоящая осень. Если суббота порадует относительно теплой и ясной погодой, то уже в воскресенье начнется похолодание и пройдут дожди.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в субботу, 11 октября, утро начнется с облачной погоды с прояснениями и температурой около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов, будет преимущественно ясно. К вечеру температура опустится до +10 градусов, а ночью — до +7 градусов. Ветер слабый — 2-3 м/с.

В воскресенье, 12 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшие дожди. Утром температура составит +8 градусов, днем поднимется лишь до +9 градусов. Вечером станет прохладнее — около +7 градусов, а ночью — до +6 градусов. Ветер сменит направление на южное, его скорость останется на уровне 3 м/с.

Ранее сообщалось, что первый снег в Нижнем Новгороде выпадет в конце октября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 14:19Нижегородцам рассказали, когда "переобуваться" к зиме
17 сентября 2025 08:35Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на октябрь в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных