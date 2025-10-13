Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске планируют эксгумировать и перезахоронить останки 44 человек, в том числе двух детей, с территории старого кладбища в поселке Пыра. Работы проведут до 30 ноября 2025 года.
Как сообщается на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета выделено почти 2,4 млн рублей.
Захоронения находятся рядом с домом №2 по улице Чапаева. По санитарным нормам, кладбище не может располагаться вблизи жилых домов, поэтому было принято решение о переносе останков.
Эксгумация будет проводиться по установленным правилам. Сначала специалисты вскроют могилы, извлекут останки и поместят их в новые деревянные гробы. Затем старые могилы засыплют.
На новом месте захоронения выкопают могилы, перенесут гробы и предадут останки земле. Над каждой могилой установят деревянный крест с ритуальной табличкой.
После завершения работ на новых участках восстановят благоустройство, а на старом месте уберут мусор и проведут финальную дезинфекцию.
Ранее сообщалось, что только пять муниципальных кладбищ в Нижнем Новгороде открыты для новых захоронений.
