Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске планируют эксгумировать и перезахоронить останки 44 человек, в том числе двух детей, с территории старого кладбища в поселке Пыра. Работы проведут до 30 ноября 2025 года.

Как сообщается на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета выделено почти 2,4 млн рублей.

Захоронения находятся рядом с домом №2 по улице Чапаева. По санитарным нормам, кладбище не может располагаться вблизи жилых домов, поэтому было принято решение о переносе останков.

Эксгумация будет проводиться по установленным правилам. Сначала специалисты вскроют могилы, извлекут останки и поместят их в новые деревянные гробы. Затем старые могилы засыплют.

На новом месте захоронения выкопают могилы, перенесут гробы и предадут останки земле. Над каждой могилой установят деревянный крест с ритуальной табличкой.

После завершения работ на новых участках восстановят благоустройство, а на старом месте уберут мусор и проведут финальную дезинфекцию.

