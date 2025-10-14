Температура выше нормы ожидается 11-20 октября в Нижегородской области

Фото:
Гидрометцентр России дал прогноз на середину октября в Нижегородской области.
По данным синоптиков, с 11 по 20 октября средняя температура воздуха составит +5...+7 градусов. Это на один градус больше средних многолетних значений (норма +4...+6 градусов).
Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде уже в двадцатых числах октября
Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что сезон аренды электросамокатов подходит к концу.
