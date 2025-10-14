Сезон аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде подходит к концу

Фото:
Сезон аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде постепенно завершается. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте транспорта, в соответствии с соглашениями, заключенными между администрацией города и операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ), период проката должен завершиться не позднее 15 октября.
Редакция НИА выяснила, какие сервисы продолжают работать, а какие уже отправили свои самокаты на "зимовку".
В компании Whoosh отметили, что точная дата окончания сезона зависит от погодных условий. Пока на улице плюсовая температура, а дороги сухие и чистые от снега, самокаты остаются доступны для аренды.
"Дождь и влажная погода не мешают работе сервиса. Около 90% всех поездок совершаются "по делам" — они занимают 10-12 минут", — рассказали в компании.
Если же ночью начнутся заморозки и на дорогах появится гололед, сервис временно приостановит работу. Самокаты останутся на парковках, но воспользоваться ими будет невозможно. Как только погода улучшится, аренда возобновится. Актуальную информацию можно найти в мобильном приложении.
"Когда поймем, что зима окончательно пришла в Нижний, самокаты уйдут на каникулы до весны", — добавили в компании.
Похожую позицию занимает и сервис "МТС Юрент". Там также внимательно следят за прогнозом погоды и готовы остановить прокат при первых признаках устойчивого гололеда.
"Как только станет небезопасно — появятся ночные заморозки и наледь — сразу уходим на зимовку", — сообщили представители компании.
А вот "Яндекс" уже завершил сезон: раздел "Самокаты" в приложении сейчас недоступен. Пользователи получат уведомление, когда прокат возобновится. Кроме того, сервис предлагает сообщать о "потеряшках" — самокатах, которые могли остаться на улицах Нижнего Новгорода.
