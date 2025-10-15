В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года Экономика

В рамках "нулевого" чтения бюджета Нижегородской области представили прогноз социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ подготовлен на базе параметров общероссийского прогноза до 2028 года с учетом текущей конъюнктуры, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

По итогам 2025 года региональная экономика ожидается близкой к уровню 2024 года, что соответствует общим трендам по стране. Заместитель губернатора подчеркнул, что динамика 2026 года будет определяться величиной ключевой ставки Банка России, уровнем инфляции, планируемым ростом налоговой нагрузки, а также неэкономическими факторами. Дополнительный импульс может дать удовлетворение отложенного потребительского спроса, сформировавшегося из-за сокращения потребкредитования.

Поляков отметил, что при реализации намерений ЦБ по снижению ключевой ставки и удержанию инфляции в коридоре 5-6% рост экономики в 2026 году может достигнуть до 2%.

Индекс промышленного производства на 2026 год оценивается в диапазоне от 98% по консервативному сценарию до 102,7% по базовому. Оборот розничной торговли в 2026 году может прибавить 3%. В среднесрочной перспективе ожидается ежегодный прирост реальной заработной платы. В 2026 году он прогнозируется на уровне 2,9%. Рост среднедушевого денежного дохода населения в реальном выражении планируется на отметке 102,6%.

По словам замглавы региона, правительство Нижегородской области осознает предстоящие вызовы и доступные инструменты для сглаживания негативных тенденций. Он подчеркнул, что ключевая задача — повысить эффективность использования ресурсов, в том числе финансовых.

На базе прогнозных показателей сформирован проект областного бюджета на среднесрочный период. На 2026 год, без учета целевых федеральных средств, доходы спрогнозированы в объеме 294,9 млрд руб., что выше показателя 2024 года, но ниже уровня 2025 года. Планируемые расходы составят 316,8 млрд рублей.