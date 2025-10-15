Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Культура и отдых

Нижегородцы выделили "Героя нашего времени" среди книг Лермонтова

15 октября 2025 14:24
Нижегородцы выделили Героя нашего времени среди книг Лермонтова

Фото: freepik.com

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали, какие произведения классика наиболее популярны среди нижегородцев. В топе ожидаемо оказался самый известный роман автора «Герой нашего времени». 

Самым популярным среди читателей Нижегородской области произведением Михаила Юрьевича Лермонтова стал социально-психологический роман «Герой нашего времени». Второе место заняла драматическая пьеса в стихах «Маскарад». Замыкает тройку лидеров сборник произведений русской классики, посвященный фантастике и мистике, в который вошли произведения Михаила Лермонтова – «Граф Калиостро. Фантастические миры русской классики». Среди наиболее востребованных также оказалась эпическая поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Вкусовые предпочтения нижегородских читателей заметно перекликаются с литературными симпатиями жителей соседних регионов Поволжья, однако существуют и уникальные особенности. Например, жители Татарстана отдают предпочтение стихам и поэтическим произведениям Лермонтова, башкирские читатели выделяют повесть «Княгиня Лиговская», а ценители литературы из республики Марий Эл чаще других читали знаменитое стихотворение «Бородино».

«Через столетия творчество Лермонтова сохраняет свою притягательность благодаря острым социальным вопросам, тонким психологическим наблюдениям и выразительному языку. Несмотря на современные форматы потребления информации, великие писатели продолжают вдохновлять нижегородцев. Онлайн-библиотеки открывают новые возможности для знакомства с наследием великого мастера слова, позволяя каждому прикоснуться к вечным истинам, заложенным в его произведениях», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей
Белов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных