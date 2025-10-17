"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

В Сибири «Ростелеком» реализовал масштабный проект для компании «Новапорт Холдинг», создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Услуга включает безопасный обмен данными между филиалами, используя технологии шифрования трафика и маскировку IP-адресов. Решение масштабируется и поддерживает дополнительные сервисы, такие как виртуальная АТС и видеонаблюдение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наш корпоративный VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников».

Джавид Рзаев, заместитель генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг»:

«Этот проект призван повысить эффективность управления инфраструктурой нашей компании, обеспечить безопасный и быстрый обмен данными между подразделениями. Все наши объекты находятся в сотнях километров друг от друга, а виртуальная частная сеть позволит им работать синхронно и оперативно, способствуя высокому уровню организации авиалогистики».

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Услуга "Виртуальная частная сеть" — многофункциональный инструмент, который позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Он надежно защищает трафик от перехвата и утечек, обеспечивая безопасность важной информации даже при использовании личных устройств. Кроме того, с этим сервисом бизнес получает стабильную работу корпоративных систем, таких как CRM и электронная почта».