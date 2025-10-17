Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Политика

Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности

17 октября 2025 18:05 Политика
Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сопредседатель наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Александр Шохин на встрече в офисе Корпорации развития Нижегородской области обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности, а также подвели итоги V Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития.

Съезд проходит 16-17 октября в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие более 100 представителей органов власти, агентств развития и деловых объединений из 68 регионов России.

«На съезде мы делимся своим богатым опытом и сами перенимаем практики других регионов. Съезд проводится раз в два года, и это добавляет ценности каждому мероприятию. Агентства развития – очень важные для всех регионов институции, которые играют ключевую роль в улучшении инвестклимата. На сопровождении нашей Корпорации развития на сегодняшний день находится 338 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 380 миллиардов рублей, а это 32 тысячи рабочих мест. На примере нашего региона заметен эффект от организации подобного института поддержки инвесторов, и я уверен, что вместе мы создадим условия, которые приведут к устойчивой экономике», – сказал Глеб Никитин.

Как рассказал Александр Шохин, съезды проводятся с целью выработки консолидированной позиции по вопросам деятельности и развития специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъектах Российской Федерации.

«Отрадно отметить, что бизнес при реализации своих инвестиционных инициатив все чаще стал обращаться в региональные агентства развития, относясь к ним как к надежному партнеру. Это говорит о том, что идея создания агентств развития в каждом регионе себя оправдала», – отметил он.

В ходе своего выступления Александр Шохин привел в пример успешную модель работы Корпорации развития Нижегородской области для возможного тиражирования в других субъектах.

Во встрече также приняли участие генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, исполнительный директор и заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин, руководители агентств инвестиций и корпораций развития из регионов России. Они озвучили свои предложения по повышению эффективности работы агентств и корпораций развития в регионах.

В частности, Игорь Ищенко предложил рассмотреть на федеральном уровне возможность субсидирования ипотеки для сотрудников зон с преференциальным налоговым режимом.

«На сегодняшний день экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» прошли 45 компаний, которые направят на реализацию проектов около 144 миллиардов рублей и создадут более 6 тысяч рабочих мест. Кадры решают все, потому этим вопросом сейчас занимаемся особенно активно. На мой взгляд, если бы мы могли поддержать инициативу по субсидированию ипотеки, для нас как для управляющей компании ОЭЗ это было бы критически важным решением проблем кадрового дефицита, стало бы дополнительным стимулом работать на нашей особой экономической зоне», – сказал Игорь Ищенко.

Кроме того, были озвучены предложения о снижении административной нагрузки на бизнес, минимизации проверок со стороны контрольно-надзорных органов, создании федерального института инвестиционного уполномоченного в России, внесении изменений в ряд федеральных законов и нормативно-правовых актов.

Напомним, повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года включены в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных