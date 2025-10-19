Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Культура и отдых

Нижегородским школьникам рассказали о туристическом потенциале региона перед премьерным показом мультфильма

17 октября 2025 18:39 Культура и отдых
Нижегородским школьникам рассказали о туристическом потенциале региона перед премьерным показом мультфильма

Фото: минтуризма Нижегородской области

17 октября на площадке Центра культуры «Рекорд» министерство туризма и промыслов и АНО «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» провели совместное мероприятие для нижегородских школьников. Детям из разных уголков области – воспитанникам «Хулиганодомов» рассказали о том, какое место нижегородский край занимает на туристической карте России. Кроме того, для ребят организовали «кинопутешествие» – премьерный показ отечественного анимационного фильма «Финник 2» (6+). В общей сложности участниками мероприятия стали около 200 ребят.

«Нижегородская область – это регион с богатой историей, потрясающей природой и уникальной культурой. Сегодня ребята узнали много интересного о возможностях для отдыха и путешествий по родной земле. Новый фильм – это тоже маленькое путешествие, погружение в российское творчество. Мы очень хотим, чтобы ребята ярко ощущали свою принадлежность к великой стране, осознавали, насколько она прекрасна», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Анимационный фильм, который увидели дети, - это продолжение приключений детектива-домового Финника и его друзей.

«Это история о дружбе, сложностях взросления, взаимовыручке и смелости быть собой. Наш домовой не всегда поступает правильно, но у него доброе сердце и надежные друзья. А это значит, что даже самые трудные ситуации можно преодолеть, если рядом есть те, кто в вас верит. Благодарю нижегородских коллег за организацию этой встречи. Надеюсь, что картина вдохновит зрителей на созидание, поможет поверить в свои силы и напомнит о том, что выход есть всегда. Верьте в себя и не отступайте перед трудностями!» – сказала генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

В министерстве подчеркнули, что популяризация туризма и продвижение туристического потенциала региона – одно из направлений работы ведомства в рамках реализации нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Такие мероприятия – это уникальная возможность для детей не только одними из первых увидеть новый мультфильм, но и почувствовать себя частью большого события. Важно, чтобы дети чувствовали внимание к их интересам, развивали воображение, а также учились понимать важность искусства в своей жизни. Все это помогает формировать у молодежи любовь к культуре и вдохновляет на творчество», – подчеркнула генеральный директор АНО «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» Марина Ефимова.

Напомним, нацпроект «Туризм и гостеприимство» стартовал в России с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Нацпроект Туризм
