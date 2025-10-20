Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Карантин по бешенству ввели в двух населенных пунктах Нижегородской области и сняли в трех. Соответствующие указы подписаны губернатором региона.

Так, карантин установлен в селе Салганы Краснооктябрьского муниципального округа и в поселке Петровский Воротынского муниципального округа. Ранее в этих населенных пунктах выявили бешенство у лисы и собаки.

Эпизоотическими очагами признаны личные подсобные хозяйства граждан. На время действия карантина в очаге запрещены лечение восприимчивых животных, их перемещение, ввоз и вывоз (за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней), а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности. Также ограничен доступ посторонних лиц.

В рамках карантина на всей территории населенных пунктов запрещено проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных, а также вывоз восприимчивых животных, кроме случаев убоя или наличия вакцинации, подтверждённой в установленные сроки.

В обоих случаях действие карантинных мер распространяется на отношения, возникшие с 9 октября 2025 года.

Одновременно с этим с 10 октября 2025 года снят карантин по бешенству животных на следующих территориях:

часть Городца, ограниченная улицами Орджоникидзе, Осоавиахимовский переулок, Баженова, Белинского, Республиканская и микрорайоном Фурмановский (карантин там вводили 10 апреля);

деревня Котельницы в Чкаловском округе, где ограничительные меры действовали с июля;

поселок Пильна Пильнинского муниципального округа, в котором также в июле ввели карантин.

